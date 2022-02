Anche una storia inizialmente poco coinvolgente può essere salvata da un gran finale? Chissà come la pensa lo scrittore e tifoso della Juventus, Sandro Veronesi - vincitore di due Premi Strega - che ha parlato del derby della Mole alla Gazzetta dello Sport: "Titolo a questo finale di stagione? 'Stiamo arrivando'. Il mercato ci ha ringalluzzito, ho visto giocatori finalmente e nuovamente assatanati, Morata e Dybala su tutti. E ora ho pure rinnovato l'abbonamento a DAZN, prima ero pessimista. Il club ha fatto un grande sforzo sul mercato, ora tocca alla squadra. Il Torino? Un avversario di livello, bisogna tenere alta l'attenzione e tenere lontani i momenti di nebbia che abbiamo avuto in passato. Non ci sono più scuse adesso".