6









Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Bargiggia, potrebbe esserci un ritorno clamoroso alla Juventus. No, nessun giocatore, bensì un dirigente: si tratterebbe di Beppe Marotta. Ecco le parole del noto volto Mediaset: "Per San Valentino 2021, vi do questo scenario piuttosto stuzzicante, quasi meglio della festa degli innamorati: a fine stagione Beppe Marotta torna alla Juventus ma ha chiesto che non ci sia più Fabio Paratici. Prime fughe dalla barca Inter?". Una vera e propria bomba, quella lanciata da Bargiggia. Vedremo se nei prossimi mesi arriverà a concretizzarsi...