Mario Mandzukic come non lo avete mai visto. L'attaccante della Juventus ha postato un video inedito in cui scherza con Sami Khedira spuntando alle sue spalle e colpendono scherzosamente con un colpo al collo. Khedira si gira ma a quel punto Mandzukic è già sparito e Moise Kean resta in mezzo. "Mio caro amico Sami Khedira, che succede qui?" , chiede Mandzukic. Un video breve ma tutto da ridere, potete vederlo direttamente qua sotto: