Ipotesi Bundesliga per Merih Demiral: il futuro del difensore turco è ancora in bilico nonostante le ultime prestazioni positive grazie alle quali sta conquistando la fiducia di Maurizio Sarri. Secondo Tuttosport, su Demiral ha messo gli occhi lo Schalke. Al momento, l'indiziato numero uno a lasciare la Juve a gennaio per sfoltire la difesa è Daniele Rugani, che sta trovando meno spazio di Demiral; ma davanti all'offerta giusta - circa 40 milioni di euro - anche il turco potrebbe partire.