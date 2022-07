Che spettacolo. E che intensità. Nel video dell'allenamento di oggi, la Juventus ha mostrato una qualità sopraffina. Merito soprattutto dei due giocatori che hanno destato più curiosità, che hanno aumentato i giri e l'intensità dell'intero gruppo.



Dopo una prima fase di riscaldamento, ecco riapparire il pallone. E farlo tra i piedi di Angel Di Maria e Paul Pogba: un tunnel maestoso per il francese, un trick niente male per l'argentino, che dialoga con i compagni e sa già farsi sentire.



Orfani di De Ligt, i ragazzi di Allegri si affidano alle geometrie di Bonucci e continuano a lavorare in attesa del'arrivo di Bremer, ormai distante qualche ora.



Date un'occhiata al video pubblicato dalla Juventus: è qui in basso.