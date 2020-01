di Marco Sanfelici

Durante la gara della Befana, mentre la Juve distruggeva le residue energie di un Cagliari incredulo di come una partita possa avere volti così opposti, mi sono sorpreso a pensare di essere di fronte davvero ad una sorta di Epifania. D'altronde quale modo più consono che tradurre il termine greco in “Manifestazione”? E manifestazione di chi se non della Joya, unico migliore in campo per tutti i 90 minuti, al di là della netta differenza tra un tempo trascorso a contare i passaggi sterili e l'altro da spettacolo pirotecnico.



Dybala che non segna, ma che dà spessore al gioco; che non va al tiro se non raramente, magari stoppato da una gran parata di Olsen, ma che cuce a poco a poco l'abito della festa da far indossare ai compagni. E' il Dybala che ci attendevamo da mesi e stagioni, che per la verità si attendeva anche il predecessore di Sarri, che si attendeva anche la società, dopo avere deciso di non considerarlo più in vendita. Merito del mister attuale? Forse, ma ho come il presentimento che il maggiore artefice del cambiamento sia proprio Paulino stesso. La maturità è frutto delle primavere e quelle di Paulino si stanno sommando rapidamente. Quello che lo scorso anno era una lezione di gioco e di interpretazione di ruolo, ora è diventata la maniera usuale di stare in campo. E con una convinzione che non era presente nella stagione passata. Chi lo sa?



Avere capito che Marione non avrebbe dato “fastidio” e che Higuain sarebbe rimasto e che avrebbe fatto sul serio, non mollando facilmente il posto da titolare, deve avere innescato un meccanismo mentale che ha fatto esplodere la voglia feroce e la determinazione beluina in un “bravo ragazzo” dalla faccia pulita, idolo delle tifose, ma “incompiuto” come la sinfonia di Schubert. Mi sono pure chiesto, alla luce delle vicende di mercato della scorsa estate, quando pareva che il campione argentino dovesse sloggiare dalla Continassa, che sarebbe stato della squadra priva del suo estro. Si parlava addirittura di uno scambio con Lukaku, se l'Inter avesse preso l'armadio a 3 ante dal Manchester United. Quale scenario si sarebbe aperto, con un Dybala nelle mani di Conte, fresco di allontanamenti illustri ed alle prese con la ricerca di una prima punta? Quale scenario di fronte a Sarri che doveva far giocare CR7, Higuain e Lukaku insieme, giacché Gonzalo non si sarebbe levato dai piedi nemmeno per tutto l'oro del mondo? Lukaku in bianconero, grandi partite vissute in...sfondamento, ma mai a campo aperto. Dybala in nerazzurro, a disegnar veroniche a San Siro, senza un riferimento in area. Poteva essere, ma non è stato.



Domanda da qualche milionata di dollari: chi ci avrebbe guadagnato e chi rimesso? La Juve, senza il suo “tuttocampista” (termine che ingloba il trequartista, anzi lo scavalca), ma con una punta devastante contro difese chiuse come i negozi del centro il 15 di agosto o l'Inter costretta a giocare come il Napoli di Sarri, senza punte e con tanti “falsi ocho, nueve y diez”, pieno di estro ad attaccare lo spazio con Lautaro e Paulino? Più o meno simile ad Insigne e Callejon, con Brozovic nelle vesti di Hamsik. A conti fatti ed a classifica in essere, pare che non sia andata male a nessuno. Anzi, a ben vedere la scelta conservativa era ed è la migliore possibile. Se poi a Manchester piangono, sono fatti loro ed ha largamente un senso per Dybala non essere andato via da Torino e dall'Italia. Quante squadre infatti in Europa possono vantare un appeal superiore a quello juventino?



Ci hanno guadagnato tutti: l'Inter che ha un attaccante voglioso di dimostrare qualcosa e non ancora del tutto “studiato” dalla concorrenza; la Juventus che ha una seconda punta, trequartista (ne dubito) a tutto campo che sta regalando alla storia bianconera la sua stagione migliore. Il pelo, se proprio si vuole, si stende a favore della Juve: Lukaku ha bisogno di campo, Dybala se lo crea; il primo cozza contro centrali forti, il secondo li aggira e tanti saluti; l'ex premier League potrebbe pagare lo sforzo di essere sempre in campo, il secondo potrebbe giovarsi di una freschezza derivante dall'avvicendamento con il Pipita e CR7 stesso. Un punto, due punti, tre punti a favore della Juve. Più che certezze, speranze di un cuore a strisce.