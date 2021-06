Uno scambio tra Barcellona e Wolverhamton potrebbe fare fuori la Juventus dalla caccia ad Adama Traoré. In uno dei suoi ultimi viaggi in Inghilterra Fabio Paratici aveva parlato anche dell'esterno spagnolo dei Wolves, poi la pista si era raffreddata. Ora i bianconeri potrebbero rinunciare definitivamente al giocatore entrato nel mirino del Barcellona che per abbassare la richiesta del Wolverhampton - circa 80 milioni di euro - sta pensando di inserire una contropartita e il nome più concreto sembra quello di Francisco Trinçao.