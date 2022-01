È ormai cosa fatta. Dejan Kulusevski lascia la Juventus e sarà un nuovo calciatore del Tottenham. L’esterno offensivo svedese, già oggi, potrebbe mettersi in viaggio per raggiungere Londra. Da una parte e dall’altra, tanti rimpianti. Il club bianconero fece un investimento importante per anticipare la concorrenza e portarlo a Torino, nella speranza che tra le mura della Continassa esplodesse e si potesse affermare come crack. Niente di tutto ciò: occasioni mancate quando c’è stata l’opportunità di scendere in campo, difficoltà nel trovare la collocazione tattica, e la conseguenza è la cessione. Una cessione che ha scatenato le reazioni dei tifosi bianconeri, che si sono divisi in due fronti, tra chi ritiene l’operazione di mercato giusta e chi è convinto che Kulusevski rappresenterà un rimpianto di casa Juve.



