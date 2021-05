L'ex ds del Catania Pietro Lo Monaco torna sull'episodio di Udinese-Juve nel quale Paratici è sceso in campo a protestare con l'arbitro dopo il primo tempo, e attacca il dirigente bianconero: "Ha fatto un gesto grave! Forse si sente autorizzato a fare queste cose perché è nella Juventus. Se fosse stato in un altro club non si sarebbe comportato in questo modo. Penso che siano veramente poche le società che possono permettersi di avere alcuni atteggiamenti".