Filippo Tortu, olimpionico dell'atletica azzurra e tifosissimo della Juventus, ha così parlato nel prepartita di Champions League su Amazon Prime prima della sfida col Chelsea: "Da 1 a 100 metri? Sono tifoso 101 della Juve, oltre il traguardo! Un sogno essere qua all'Allianz Stadium e non vedo l'ora di questa bellissima partita contro i campioni d'Europa! Chiesa mi piace molto quando corre così tanto,allora meglio che non faccia come faccio io, che come sento uno sparo parto... Lui meglio che si gestisca per i 90 minuti, ma è un grandissimo atleta."