Finisce 0-0 a Cardiff l'amichevole pre-Europei tra Galles e Albania. Nella nazionale di casa ha giocato per un'ora Aaron Ramsey, giustamente gestito dal c.t. Page in vista del torneo che inizierà l'11 giugno. Ramsey, come di consueto, è stato uno dei fari della manovra gallese fino al momento dell'uscita. Alla fine la partita è finita senza reti, 0-0, contro l'Albania del c.t. Reja e degli "italiani" Djimsiti e Kumbulla. Il Galles affronterà l'Italia il 20 giugno in una partita decisiva della fase a gironi.