di Nicolò Vallone

Bryan Costa (Sassuolo); Alessandro Bastoni (Atalanta), Julian Illanes (Fiorentina), Andrew Gravillon (Inter); Daouda Peeters (Bruges), Cristian Romero (Belgrano), Matheus Pereira (Juventus), Christian Capone (Atalanta); Leandrinho (Napoli), Carlo Manicone (Empoli), Gianluca Scamacca (Sassuolo)



Questa era la top 11 secondo il Guerin Sportivo del Torneo di Viareggio 2017, vinto dal Sassuolo in finale con l'Empoli. La Juventus era stata eliminata agli ottavi dal Bruges ai rigori.



Curioso notare come siano solo 3 i giocatori che sono riusciti finora a emergere davvero: Bastoni, poi passato all'Inter, uno dei possibili eredi di Bonucci nel calcio italiano; Romero, che si fece conoscere in quel Viareggio (incluso tra i centrocampisti, ormai è consolidato come difensore) ed è oggi all'Atalanta in prestito dalla Juventus; e Scamacca, attaccante del Genoa in prestito sempre dal Sassuolo (segnò nella finale con l'Empoli) che nell'ultimo mercato invernale è stato vicino proprio alla Juve.



Ma in quella top 11 ci sono anche nomi più o meno direttamente legati ai colori bianconeri. A cominciare dall'unico di loro che partecipò a quel Viareggio in maglia Juve: il talentuoso Pereira, che avrebbe avuto modo pure di esordire in Serie A con Allegri, ma scambiato l'anno scorso col Barcellona per prendere Marques, oggi punta dell'Under 23 di Zauli. Fa parte oggi dell'Under 23 anche Peeters, che col Bruges contribuì a eliminare la Juve in quel Viareggio, venne poi portato in Italia dalla Sampdoria, e la Juventus lo prelevò dai blucerchiati nel 2019. Menzione finale per Capone, nel frattempo divenuto un emergente in Serie B, vicinissimo alla Juve (in ottica Under 23) nelle ultime ore del mercato invernale, ma alla fine è rimasto a Pescara in prestito dall'Atalanta.