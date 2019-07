Sgarbi e Mughini si prendono a sediate a #StaseraItalia ‍♂️ pic.twitter.com/Ljx3Bb5lTA — Giorgio Buri (@giorgioBuri) July 24, 2019

Stavolta parlano le immagini. E parlano abbastanza chiaro. Una lite negli studi di La7 tra il noto tifoso juventinoe l'altrettanto noto critico d'arte Vittorio. Come pronosticabile, il confronto tra i due arriva a degenerare. E da questo degenerare si passa direttamente alle sediate. E' ormai virale il video in cui Sgarbi affronta Mughini con una sedia, mentre i due se ne dicono di tutti i colori. Non volevamo mancare all'appuntamento: trovate il video qui in basso. Nota bene: no, non si parla di Juve. Ma di politica. E tanto basta...