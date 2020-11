Intervenuto a Sky Sport, l'attore e tifoso juventino Neri Marcorè ha parlato di una vecchia idea di scambio tra i bianconeri e l'Inter: "Lukaku-Dybala? In questo inizio di campionato qualche juventino rimpiange questo scambio. Per me il belga è un giocatore molto potente sul quale Conte fa affidamento. Mi sorprende che Inter e Atalanta siano partite a rilento nonostante non abbiano cambiato allenatore. Il ritardo della Juve non è preoccupante, forse deve trovare più convinzione nelle partite. Il problema è il gioco che la squadra deve trovare. E' vero che l'allenatore è nuovo, ma i giocatori fondamentali sono sempre li stessi. Dybala? Rapporto di amore-odio con gli juventini. Io credo che sia un grande campione che in questi anni ha alternato stagioni straordinarie a momenti deludenti. Forse risente di qualche passaggio a vuoto. Credo sia una questione più psicologica che altro, forse in questo momento sente la pressione e non si sente rilassato.



A CENTROCAMPO - "Pjanic? Mi ha fatto male vederlo giocare nel Barcellona, un dolore neanche troppo leggero. Per me è sempre stato eccezionale, ha una capacità unica nel servire i compagni, è uno dei migliori registi del momento. Anche quando veniva contestato l'anno scorso, penso che il problema non fosse lui ma ce ne fossero altri. Locatelli è un gran giocatore, solo che noi vorremmo tutto subito alla Juve. Non sono molto d'accordo con quei tifosi che dall'oggi al domani pretendono il tutto subito e sempre. Arthur al momento è un oggetto misterioso, qualche passaggio in profondità lo potrebbe fare. Mi piace molto Bentancur ma ha caratteristiche diverse. In difesa non è ancora la Juve di Conte e Allegri, sta concedendo tante palle gol alle squadre avversarie".