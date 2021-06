Finita la stagione con la Juventus, per Arthur è tempo di misurarsi coi videogiochi. Non c'entra il calcio, ma c'entrano diversi calciatori. Il regista brasiliano ha infatti partecipato a un torneo di Call of Duty: Warzone!



A combattere contro di lui, colleghi del calibro di Sergio Reguilon (poi vincitore del torneo), Dominik Szoboszlai, Ayoze Perez, Ibrahima Konate, Nico Tagliafico, Pedro Neto, Loris Karius, Andreas Pereira, Raul Jimenez, Joao Pedro, Davinson Sanchez, Giovanni Simeone e Alejandro Grimaldo. Quest'ultimo ha sconfitto Arthur al termine di uno scontro accesissimo.