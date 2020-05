Il 19 maggio 1979 nasce uno dei maestri del calcio. Perché Andrea Pirlo in campo disegnava traiettorie che altri non riuscivano nemmeno a vedere. Oggi compie 41 anni quel centrocampista che nell'estate 2011 è arrivato alla Juventus - a parametro zero - con l'etichetta di 'giocatore finito' e in bianconero ha fatto ricredere tutti vincendo da protagonista quattro scudetti di fila, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. "La Juve non avrebbe potuto scegliere giocatore migliore" aveva detto il suo amico ed ex compagno Alex Del Piero.