Lloyd Kelly a Gazzetta: ‘Voglio restare a lungo alla Juventus’

Getty Images

Lloydsi prepara a guidare la difesa della Juventus nell’esordio alcontro l’In attesa del pieno recupero di Federico Gatti, Igor Tudor ha deciso di puntare con decisione sull’ex Newcastle, arrivato a Torino lo scorso gennaio. Eha risposto presente, convincendo ancora lo staff tecnico.In un’intervista riportata da La Gazzetta dello Sport, il difensore inglese ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa nuova avventura: “Siamo pronti per il Mondiale. Io personalmente mi trovo bene in Italia e alla Juventus. L’interesse del Crystal Palace?”. Parole chiare, che confermano il forte legame che il giocatore sta costruendo con l’ambiente bianconero e la volontà di crescere e convincere l’ambiente bianconero.

Obiettivo nazionale e futuro bianconero: “In Italia sto crescendo”

Kelly ha sottolineato come l’esperienza italiana stia contribuendo in modo decisivo alla sua crescita tattica: “Sto conoscendo una cultura e un modo di giocare differente rispetto all’Inghilterra, la storia della Serie A è ricca di grandi difensori: davvero una bella esperienza”.Ma il sogno nel cassetto resta quello della nazionale inglese. Con il Mondiale 2026 all’orizzonte, il difensore bianconero vuole giocarsi tutte le sue carte: “Farò del mio meglio per arrivare a giocare nell’Inghilterra, la nazionale è sempre nei miei pensieri”.