Escluso dal progetto del Napoli, Fernando Llorente è alla ricerca di una nuova piazza dove rilanciarsi. L’attaccante spagnolo si è proposto alla Juventus, ricevendo un due di picche per questo ritorno. Anche perché il club partenopeo vorrebbe 5 milioni di conguaglio. Così, per Llorente è arrivato il momento di ridimensionare le proprie attenzioni, accettando club di blasone inferiore, tra offerte in Spagna e in Italia, su tutti lo Spezia.