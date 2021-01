Il triangolo di mercato si è chiuso, finalmente Fernando Llorente è pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura calcistica. Giornata di visite mediche con l’Udinese per l’ormai ex attaccante del Napoli, ai margini del progetto tecnico di Gattuso. Prenderà il posto di Kevin Lasagna, passato nelle ultime ore all’Hellas Verona. Lo spagnolo, che durante questa sessione invernale era stato accostato anche alla Juventus come quarta punta, si trasferisce all’Udinese a titolo definitivo.