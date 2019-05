Fernando Llorente ritroverà la Juventus da avversario. Secondo quanto riportano in Inghilterra l'attaccante spagnolo è ricercato da diversi club italiani anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2019. Oltre alle conferme dei contatti con il Napoli, Llorente è finito nel mirino anche di Roma e Milan ma occhio anche all'Inter che ha in Antonio Conte un grande estimatore dell'attaccante del Tottenham che sabato prossimo sarà tra i protagonisti della finale di Champions League contro il Liverpool.