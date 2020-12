A 35 anni ha ancora voglia di dare molto, Fernando Llorente. Vuole sentirsi parte di un progetto, a differenza di quanto sta succedendo al Napoli. In un anno e mezzo in azzurro l'attaccante spagnolo ha collezionato 25 presenze, spalmate in 685', con un 4 e 1 assist all'attivo. Il bilancio nel 2020 è stato però negativo, oltre ogni più terribile previsione: ​28' giocati tra il 6 gennaio e il 26 gennaio, tra Inter, Lazio, Fiorentina e Juventus, l'ultimo match della stagione 2019-20, 19' contro il Torino, il 23 dicembre scorso. Di fatto in dodici mesi ha giocato complessivamente 47'. Lo riporta Calciomercato.com.