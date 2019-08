Si parla di Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina ma, alla fine, il futuro di Fernando Llorente potrebbe essere ancora in Inghilterra. L’ex attaccante della Juve, terminata la sua esperienza biennale con il Tottenham, sarebbe in contatto con il Manchester United. Come riporta il Sun, la società inglese sta cercando sul mercato un sostituto di Romelu Lukaku. Con il mercato dei trasferimenti chiuso, la società si può muovere solamente ingaggiando quei giocatori attualmente svincolati ed il Re Leone è proprio uno di questi. Nella sua esperienza in bianconero, Llorente ha collezionato 92 presenze condite da ben 27 goal. Con la maglia di Madama, il Re Leone si è laureato campione d’Italia nelle stagioni 2013/14 e 2014/15 fregiandosi anche della Supercoppa Italiana 2013 e della Coppa Italia 2014/15.