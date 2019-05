La Juventus ha accolto Fernando Llorente nuovamente allo Stadium in occasione dell'addio di Massimiliano Allegri e di Andrea Barzagli, domenica sera contro l'Atalanta. Il Rey Leon, in scadenza di contratto con il Tottenham, dovrà valutare con attenzione il proprio futuro dopo la finale di Champions League contro il Liverpool, in programma per il prossimo 1 giugno. Per Llorente sono aperte le porte per un possibile ritorno in Italia, con tre squadre interessate: oltre al Napoli, secondo quanto riportato dal Daily Mirror in Inghilterra, ci sarebbero Milan e Roma sull'attaccante spagnolo.