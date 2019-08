Fernando Llorente è in attesa di trovare una squadra in vista della prossima stagione, dopo essersi svincolato dal Tottenham lo scorso 1 luglio, in seguito alla finale di Champions League persa contro il Liverpool a Madrid. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, dopo Milan e Lazio, anche la Roma starebbe pensando all'attaccante spagnolo, che potrebbe raggiungere i giallorossi nel caso in cui venga lasciato partire Patrik Schick in questo mercato estivo. Il ritorno in Italia dell'ex attaccante della Juventus, insomma, è sempre più probabile.