Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese ex Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Antonio Conte e dei bianconeri: “Antonio è stato fondamentale per me. Appena arrivato alla Juve, andai in tournée e pensavo di essere in buone condizioni. Cominciammo a lavorare duramente e andai giù, giù, giù. A quei carichi di lavoro non ero abituato. Pensai anche che Antonio fosse pazzo (ride, ndr). Faticavo a riprendermi, ma poi lui organizzò una serie di amichevoli con squadre di Serie D e di Eccellenza per favorire il mio ambientamento. Mi diede fiducia e presto arrivarono i gol. Conte ha una mentalità pazzesca: ti entra in testa, ti trasmette convinzione e autostima. E’ un allenatore che ti fa vincere”



Quando Conte è arrivato all’Inter, lei cosa ha pensato?

«Che presto avrebbe interrotto il dominio della “mia” Juve. Antonio ha vinto al primo anno a Torino, al primo anno al Chelsea e vincerà al secondo anno all’Inter. E’ capace di ogni impresa».



E’ dispiaciuto per la Juve?

«Certo, sono legato a quella maglia e ai tifosi che mi hanno sempre trattato benissimo. Mi dispiace che Pirlo abbia avuto qualche difficoltà in questa sua prima stagione, ma è normale: la Juve sta vivendo un momento di cambiamento, alcuni giocatori stanno completando il loro ciclo. Bisogna avere pazienza. Ad Andrea auguro ogni bene e magari di chiudere la stagione vincendo la Coppa Italia».



La Juve di Conte con Tevez e Llorente in attacco fece 102 punti. C’è chi pensa che per fare quel record snobbaste un po’ l’Europa League: è vero?

«No, provammo a vincere anche la coppa. Ma fummo sfortunati contro il Benfica. Non abbiamo mollato l’Europa League, gliel’assicuro, anzi eravamo dispiaciutissimi per aver mancato l’appuntamento con la finale nel nostro stadio. Però i 102 punti restano un traguardo incredibile che dimostra la mentalità di quella squadra e di Antonio».



Cos’è successo a Napoli?

«Mi aveva voluto Ancelotti, quando il mister è stato esonerato la società ha deciso di liberarsi anche di me. Mi ha tolto il numero, mi ha tolto tutto, mi ha messo fuori squadra con Milik e Ounas. Poi ho parlato con Gattuso, con cui avevo un buon rapporto, e sono almeno rientrato nel gruppo. Ma era chiaro che il Napoli non puntasse su di me e allora ho cercato una soluzione. Mi è spiaciuto tantissimo che non mi sia stata data la possibilità di dare il mio contributo: mi sono impegnato sempre al massimo per ribaltare la situazione».



Domenica il Napoli sfiderà proprio l’Inter di Conte: ultima trappola prima dello scudetto?

«Non ci sono trappole. L’Inter è fortissima e conoscendo Antonio lo scudetto è ormai un discorso chiuso».



Qual è il partner ideale di Ronaldo?

«Morata lo vedo molto bene. E’ cresciuto tanto, segna e gioca con i compagni. Kean? Bravissimo e in prospettiva davvero forte. Di Ronaldo ho un dolce ricordo personale».



Racconti pure.

«Ci siamo sfidati in un torneo giovanile a Lisbona. Lui con lo Sporting, io con l’Athletic Bilbao. Siamo nati entrambi nel febbraio del 1985 e avevamo 12 anni. Noi vincemmo la finale 3-1, Cristiano fu eletto miglior giocatore del torneo e io vinsi il titolo di capocannoniere».



Il centravanti classico è tornato di moda?

«Un giocatore con quelle caratteristiche è importante in ogni squadra perché ci sono sempre le partite che non sblocchi e nelle quali il cross diventa un’arma importante. E quindi ci vuole qualcuno che sappia come sfruttarli, i cross».



De Paul è pronto al grande salto?

«Prontissimo: è un grande giocatore. Completo, tecnico, con la mentalità giusta».



L’Udinese ha una crisi di risultati o anche di gioco?

«Solo di risultati. Contro la Lazio abbiamo disputato un ottimo secondo tempo e avremmo meritato di pareggiare. Contro l’Atalanta storia simile. E contro il Torino abbiamo giocato una grande partita e siamo stati sfortunati in occasione del rigore decisivo. Magari ci è mancata un po’ di lucidità negli ultimi metri. Ma sono convinto che presto i risultati arriveranno. A Udine sto molto bene».



Lei ha vinto molti titoli e perso parecchie finali. Quale vorrebbe rigiocare?

«Le due di Champions, l’unico trofeo che mi manca: con la Juve contro il Barcellona e con il Tottenham contro il Liverpool. A Berlino nella ripresa credevamo davvero di poter vincere, la partita era in bilico».



A 36 anni cosa chiede ancora al calcio?

«Di divertirmi, di avere ancora l’occasione di dare il meglio di me. Di vivere quell’emozione incredibile che continuo a sentire ogni volta che segno».