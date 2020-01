Ci sarà anche Fernando Llorente tra i grandi ex che domani sera andranno di scena al San Paolo alle 20.45. Proprio l'attaccante spagnolo che negli ultimi giorni è stato al centro delle voci di mercato, si candida per essere una pedina da usare a gara in corsa per Gennaro Gattuso perchè il tridente titolare è quello composto da Insigne-Milik-Callejon. L'ex juventino è stato bloccato dal Napoli viste le precarie condizioni di Mertens, per fare il vice Milik in caso il belga non recuperasse in tempo. Infatti Llorente è stato slegato dall'operazione che porterà Politano al Napoli ad inizio della prossima settimana.