Fernando Llorente è tornato a segnare in Serie A, per la prima volta con la maglia del Napoli. El Rey Leon, dopo aver siglato 23 reti in Serie A alla Juventus tra il 2013 e il 2016, è salito a quota 24 grazie al sigillo che ha portato in vantaggio i partenopei in casa del Lecce. Si tratta del secondo gol consecutivo per Llorente, che aveva segnato il raddoppio in occasione dell'esordio stagionale del Napoli in Champions League contro il Liverpool, vinto per 2-0.