E Llorente? Andrà via. Come racconta Calciomercato.com, Il Napoli, al quale è legato da un contratto in scadenza a giugno, da 2,5 milioni di euro netti a stagione, a gennaio è pronto a lasciarlo partire gratis, per risparmiare il 50% del suo ingaggio, ora tocca al suo entourage trovargli una sistemazione. In questi giorni è stato offerto a Inter e Juventus, che cercano un attaccante di scorta, così come a Benevento, Parma e Sampdoria, che ha però scelto di fare un tentativo per Cutrone. Al momento nessuna pista va esclusa, il fatto di aver giocato con il contagocce non è però un punto a suo favore.