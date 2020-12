Tanto mercato nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Tuttosport apre con "Mercato scudetto. Rinnovo di contratto e possibili nuovi arrivi infiammano la lotta per il titolo. Il Milan lavora per Donnarumma, Ibra, Calhanoglu e Romagnoli. Inter su Paredes, Llorente o Depay per la Juve". Il Corriere dello Sport mette in evidenza il ritorno di Zaniolo e il vertice di mercato Conte-società in casa Inter con De Paul primo obiettivo. In chiave Juve un approfondimento di Beccantini: "Alla Juve serve un Bettega". Poi, il piano bianconero: "Pirlo vuole una rimonta stile Allegri". Sarà uno "Scudetto coi fiocchi" per La Gazzetta dello Sport, che si chiede: "Ma dov'è Dybala?".