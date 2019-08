Fernando Llorente è pronto a sbarcare (di nuovo) in Italia. Dopo l’esperienza biennale alla Juve (2013-15), l’attaccante spagnolo è vicino a firmare con il Napoli. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, venerdì il centravanti siglerà il contratto che lo legherà ai partenopei con la (remota) possibilità di vederlo in panchina già in Juve-Napoli di sabato sera. Llorente sarà la chioccia di Milik, cercherà di insegnare al polacco l’arte della sponda e del gioco acrobatico. Il polacco è in ripresa dal fastidio agli adduttori che gli hanno fatto saltare l’esordio di campionato a Firenze e sabato sera sarà regolarmente della partita anche se, probabilmente, inizierà dalla panchina.