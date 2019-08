Fernando Llorente è pronto a sbarcare (di nuovo) in Italia. Dopo l’esperienza alla Juve (2013-15), l’attaccante spagnolo è vicino a firmare con il Napoli. Come riporta Sky Sport 24 il centravanti siglerà il contratto di due anni con i partenopei. Dopo aver atteso invano un si di Mauro Icardi, l'ostracismo mostrato dall'attaccante argentino ha spinto i dirigenti del Napoli a chiudere con lo spagnolo, attualmente svincolato. Al momento vi è in corso un incontro tra la dirigenza azzurra e gli agenti del giocatore per limare gli ultimi dettagli. L'attaccante svolgerà le visite mediche di rito nel corso del weekend. L’attaccante ha lasciato un ottimo ricordi ai tifosi della Juve. Durante la sua esperienza in bianconero, il giocatore ha collezionato 92 presenze condite da ben 27 goal. Con la maglia di Madama, il Re Leone si è laureato campione d’Italia nelle stagioni 2013/14 e 2014/15 fregiandosi anche della Supercoppa Italiana 2013 e della Coppa Italia 2014/15.