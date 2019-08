Sono davvero tanti i club italiani interessati a Fernando Llorente. L’ex attaccante bianconero, alla Juve dal 2013 al 2015, terminata la sua felice esperienza biennale al Tottenham è attualmente svincolato e pronto ad ascoltare le offerte che gli vengano proposte. La serie A sembra non volerselo lasciar scappare tanti e numerosi sono club su di lui: Inter e Napoli, nei quali il giocatore verrebbe utilizzato come alternativa ai titolari, Lazio e Fiorentina team nei quali l’attaccante spagnolo potrebbe godere di più spazio. Viste le numerose offerte, il giocatore, classe 1985, ha l’imbarazzo della scelta. In casa bianconera, il Re Leone è un ex indimenticato. Nei due anni vissuti all’ombra della Mole Antonelliana, Llorente ha messo insieme 92 presenze condite da 27 goal vincendo due scudetti, due supercoppe italiane ed una Coppa Italia.