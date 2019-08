. Il centravanti belga si allontana a grandi passi dal Manchester United e non soltanto geograficamente, visto che si sta allenando da solo in Belgio al momento, ospite dell'Anderlecht, che lo ha lanciato in gioventù. I Red Devils valutano una multa salata per la sua assenza , a pochi giorni dall'esordio in stagione contro il Chelsea in Premier League, previsto per il pomeriggio di domenica. E lo United, come racconta Sky Sport, sta seriamente, al momento svincolato dopo l'addio al Tottenham.Il fatto che Llorente sia senza squadra consente allo United di "sforare" rispetto alla deadline del mercato di Premier League, prevista per le ore 18.00 di giovedì.. Lo scambio con Paulo Dybala si allontana ora dopo ora, così come la possibilità di inserire Mario Mandzukic, ma, come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , lo United resta in corsa, al pari di Tottenham e Paris Saint-Germain, che può pensare a Dybala fino al 2 settembre prossimo. Intanto, però,per il belga: pronto un rilancio fino a 75 milioni di euro, anche se lo United continua a chiederne 83 per chiudere l'affare.