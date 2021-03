Da un bianconero all'altro. L'ex attaccante della Juventus Fernando Llorente, che nell'ultima giornata ha segnato il primo gol con la maglia dell'Udinese, ha parlato del suo passato a Torino: "Alla Juve, prima con Conte e poi con Allegri, c'erano grandissimi giocatori e le partite andavamo dominate - ha detto Llorente a Udinese Tonight - In Italia conta molto la tattica, prima di venire in Serie A non l'avevo esercitata quasi mai. A Torino invece ci hanno fatto lavorare molto su quest'aspetto".