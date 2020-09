Fernando Llorente alla Juventus? La voce, circolata nei giorni scorsi, non trova conferma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Fernando resterà in Serie A nonostante l'addio ormai certo al Napoli. Il 'Re Leone' è pronto, carico per la nuova avventura: che sarà bianconera, ma non all'ombra della Mole. Lo spagnolo è infatti vicino allo Spezia neopromosso, che sta riscontrando qualche problema nella chiusura dell'affare anche a causa di un ingaggio importante che rende Llorente di fatto inarrivabile. Ci vorrebbe uno sforzo da parte del giocatore, ma anche dello stesso Napoli: se De Laurentiis dovesse contribuire a pagargli una parte dell'ingaggio, allora i pezzi potrebbero incastrarsi alla perfezione.