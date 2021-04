Fernando Llorente, ex Juve oggi all’Udinese, ha parlato così a Tiki Taka: “Juve? Sta vivendo anche un cambio generazionale, però vincere nove scudetti di fila è una cosa incredibile ed è potuto accadere solo grazie a un certo tipo di mentalità”.



DE LIGT-BELOTTI - “È una giocata molto difficile da interpretare. Sul momento si poteva dare rigore ma al replay poi si vede che Belotti non prende il pallone e De Ligt lo tocca. Fossi stato al VAR non avrei fischiato calcio di rigore”.



NAPOLI - “Per me è stata una bellissima esperienza. Ho giocato poco, ma la gente ti entra nel cuore. Poi è chiaro che senza la fiducia dell’allenatore è difficile dimostrare qualcosa: ho bisogno di giocare per aumentare il livello delle mie prestazioni. Ho cercato di andare via prima dello scorso gennaio ma una parte di me voleva cercare di ribaltare quella situazione e dimostrare il mio valore in una grande piazza come Napoli. L’importante è dare sempre il massimo. Ora ho avuto l’opportunità di Udine dove voglio fare bene”.