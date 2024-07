Llorente, le parole sulla Juve, Vlahovic e Morata

Fernandoè il nuovo talent che commenterà la Uefa Champions League per Amazon Prime Video e al Corriere dello Sport ha rilasciato un'intervista in cui ha toccato tanti temi che riguardano la Juventus. L'intervista dell'ex attaccante bianconero."Alvaro è stato meraviglioso. Al Milan? Uno così lo vorrebbero tutti, sarà un colpo unico per i rossoneri. Ha sofferto di una pesante forma di depressione e quando toccano i tuoi cari è tutto più difficile. Contestavano? Lo massacravano. Ha dimostrato di essere il migliore"Credere nei giovani e nel territorio. Avete visto i Paesi Baschi? La Real Sociedad ha dato alla Roja cinque calciatori, il mio Athletic altri tre e due baschi come Nico e Oyarzabal hanno deciso la finale. I giovani non crescono se non giocano e da voi non giocano"."Lo vince la Juve, che deve ricominciare a stare lassù. Oppure il Napoli, che avrà solo il campionato. Ovviamente anche Inter e Milan sono tra le mie favorite. Queste quattro possono fare il vuoto"."Il progetto è nuovo, Motta è bravo e mi aspetto altri colpi di mercato. Uno fuori dal campo. Giorgione Chiellini, è la persona giusta per riportare mentalità vincente nel gruppo""Ha più mobilità di me, forse anche più tecnica. Per me sì, deve però diventare un trascinatore"."Antonio è un uomo del sud, entrerà subito in sintonia con il calore dei napoletani. Conte ti fa vomitare a fine allenamento ma ti dà anche quella forza che non sai di avere. Allegri è un vincente nato, quando è andato via la Juve è crollata. Sarà un caso? Poi è tornato in un momento non facile, le cose non andavano più in una direzione chiara e lui ne ha risentito. Tra tante difficoltà, il suo resta un ottimo lavoro".