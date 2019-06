Fernando Llorente parla a Sky Sport dopo la sconfitta in finale di Champions League: "E' vero che ora è difficile parlare e spiegare la tristezza che sentiamo. Abbiamo fatto un bel cammino, siamo orgogliosi perché abbiamovissuto momenti speciali ma alla fine si tratta di vincere e non lo abbiamo fatto. Peccato perché non abbiamo giocato come di solito facciamo, questa squadra può dare tanto di più ed oggi non ci siamo riusciti".