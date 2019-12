Sei mesi fa ha firmato con il Napoli. A gennaio può passare dagli azzurri all'Inter. I tifosi della Juventus temono il doppio tradimento di Fernando Llorente, ex attaccante bianconero che alla Juve ha giocato per due stagioni, segnando 27 gol in 92 partite. Ora Conte vorrebbe allenarlo nuovamente all'Inter, così come un altro ex bianconero che i tifosi della Juve non vorrebbero mai vedere difendere la maglia nerazzurra: il guerriero di centrocampo Arturo Vidal che spinge per lasciare Barcellona e tornare in Serie A.