Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus ora al Tottenham, a parlato a pochi giorni alla finale di Champions League contro il Liverpool: “Siamo molto emozionati, desiderosi di arrivare a sabato per giocare la gara. Siamo pronti a dare il meglio di noi stessi. Ci siamo allenati e abbiamo lavorato in modo spettacolare. Oggi andremo a Madrid per essere rilassati e mettere a punto tutti i preparativi”.



CHAMPIONS - “Se credo di riuscire a vincere la Champions? Non so, ho perso in Europa League con il Bilbao nel 2012, poi 4 anni dopo ho vinto con il Siviglia. Nel 2015 ho perso la finale con la Juventus e adesso ho questa occasione. Vincere la Champions League è qualcosa che ho sempre sognato e adesso posso realizzare il mio sogno. Credo di giocare come ho fatto ultimamente. Pochettino ha un ottimo rapporto con me e con la squadra. Se siamo arrivati qui è merito suo e della fiducia che abbiamo in lui”.



GOL - “City? La verità è che ho avuto davvero un bel momento quella sera. Sono rimasto concentrato fino alla fine e quel gol al Manchester City ci ha regalato una notte magica. Il momento più bello della mia carriera. Non pensavamo di poter vincere contro di loro, e invece…”.