Nel corso della sua intervista a Tuttosport, l’ex Juventus Fernando Llorente ha parlato del suo ex compagno di squadra Arek Milik, adesso al Marsiglia: "Quel 4 ottobre eravamo pronti per partire, poi arrivò una comunicazione dalla Asl di Napoli che ci impedì di metterci in viaggio verso Torino. Agnelli e De Laurentiis? No, non hanno nulla in comune. Con Milik ho un ottimo rapporto, gli avevo consigliato la Juve e Torino, ma ora non so il suo futuro. Però posso dirvi che ha un sinistro fantastico ed è un attaccante da grande squadra".