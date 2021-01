1









Cambio in corsa. Di idee. Secondo quanto ricostruito da Sportitalia, la Juve per Llorente dovrebbe sborsare l'indennizzo richiesto da Aurelio De Laurentiis: ancora dubbi e incertezze sulla cifra voluta dal patron partenopeo - del resto, non è ancora arrivata una richiesta ufficiale da parte della Juventus - ma è sicuramente un atteggiamento ben diverso rispetto a quanto visto nella trattativa tra gli azzurri e la Sampdoria. Con Ferrero, infatti, ADL si sarebbe comportato diversamente, lasciando andare Llorente gratuitamente. Con la Juventus, evidentemente, è un'altra storia. E non esistono trattamenti di favore.