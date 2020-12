Sarebbe arrivata una multa dal Napoli per aver violato il protocollo interno della società. Il destinatario sarebbe Fernando Llorente, e il pomo della discordia è una partita a padel mai autorizzata. L'attaccante spagnolo, come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione di Carlo Alvino, avrebbe dunque ricevuto una multa da 60mila euro poiché la dirigenza ha voluto far rispettare il proprio regolamento interno. A 'incastrare' il giocatore, una serie di foto pubblicate e poi cancellate in cui si vedeva il centravanti spagnolo senza mascherina.