Fernando Llorente è al momento svincolato, dopo l'addio al Tottenham al termine del suo contratto lo scorso 1 luglio. L'ex attaccante della Juventus, però, fa gola a tanti club in vista della prossima stagione e potrebbe incredibilmente far ritorno in Italia, seppur lontano dai colori bianconeri. Il Re Leone, infatti, è conteso da ben quattro squadre di Serie A: la Lazio sembra essere in pole position, anche se Inter, Napoli e Roma non si sono ancora chiamate fuori dalla contesa per Llorente, che può diventare prossimo avversario della sua ex Juventus.