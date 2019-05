Ai microfoni di Sky Sport, l'ex Juve Fernando Llorente parla del suo trascorso in bianconero senza commentare le voci che riguardano il futuro di Mauricio Pochettino. "Questa finale per me è come una seconda opportunità dopo quella di Berlino persa con la maglia della Juve - le parole dell'attaccante spagnolo -, è una chance magnifica. Nessuno si aspettava questo, che potessimo arrivare in finale, ma noi abbiamo fatto una stagione incredibile, ora c'è il pezzo più importante. Siamo noi, ci siamo preparati bene". Una seconda occasione, ecco come la vive Llorente. Per raggiungere quanto ha solo sfiorato in bianconero. E in bocca al lupo.