Qualche tifoso della Juve si era lamentato, via social, del bacio alla maglia del Napoli del neo partenopeo Fernando Llorente . A torto o ragione, in ogni caso è arrivato, direttamente da Pamplona in difesa del Re Leone, il fratello. Al Mattino, Jesus Llorente ha spiegato: "E' stato immerso subito dalla passione dei tifosi, è normale che al primo gol abbia festeggiato in questa maniera. Un gesto quasi istintivo". Dunque, nessun caso. E soprattutto, nessun messaggio verso la Juventus. Il centravanti, semplicemente, stava ringraziando per la grande accoglienza ricevuta all'ombra del Vesuvio. E l'ha fatto in una maniera particolare e accorata.