Llorente avverte Vlahovic: 'Chi lascia la Juventus se ne pente quasi sempre'. E su Gyokeres...

AFP/Getty Images

L'intervista di Llorente

ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria della Juventus al debutto al Mondiale per Club contro gli emiratini dell'Al-Ain . Di seguito ecco le parole dell'ex attaccante bianconero.IL TRASCINATORE - "Io voto Tudor. Avete visto il capolavoro che ha fatto Luis Enrique nel Psg? Ecco, mi aspetto che Igor presenti una Juventus affamata. Tudor ha giocato nella Juventus come me e conosce il dna della società: quando indossi quella maglia al Mondiale non vai per partecipare, ma per provare ad alzare un trofeo".

FIDUCIA A TUDOR - "Se non puoi ancora riportare a casa Conte, che resta il top e a Napoli lo ha confermato nuovamente, è normale e giusto dare fiducia a Tudor. Igor ha ereditato in corsa una situazione difficile, però ha subito centrato l’obiettivo della qualificazione Champions".CHIELLINI - "Quando non si vince ci sta di cambiare le cose. Sono contento di vedere Giorgio Chiellini in società. Era uno dei nostri leader e sono convinto che sarà una grande guida per tutti: parliamo della storia della Juventus".VLAHOVIC - "Quando lasci la Juve, ti penti quasi sempre. Sono scelte personali, ma se non hai offerte da top club come il Real Madrid o big di quel livello, io ci penserei bene prima di cambiare. La priorità è essere felici. Il Mondiale è una bella occasione per Vlahovic: avrà gli occhi di tutti addosso. I gol possono cambiare le storie degli attaccanti".KOLO MUANI - "È uno dei giocatori più esperti della Juve, è già arrivato in finale al Mondiale con la Francia. E non è un dettaglio in competizioni come queste. Spero sia il Mondiale anche di Yildiz, è un piacere per gli occhi vederlo giocare".GYOKERE O OSIMHEN - "Il mio preferito è Gyokeres, poi c’è Osimhen. Lo svedese dello Sporting abbina fisicità, tecnica e gol: segna a raffica. Mi piace anche Castro del Bologna, sembra abbia la grinta di Lautaro e Tevez. Carlitos, però, era unico".ALLEGRI AL MILAN - "Quello è sicuro, se la giocherà con Conte. Max, quando alla Juve mi vedeva sul lettino dei fisioterapisti, mi prendeva sempre in giro: “Nandone, come va oggi?” Ama scherzare, ma è un vincente come Conte. Il Napoli è campione in carica e si rinforzerà: che colpo De Bruyne, un fuoriclasse che ha segnato la storia recente del City. Antonio è maniacale nel lavoro e sono convinto che farà vivere una seconda giovinezza al belga. Ma inizialmente De Bruyne dovrà adattarsi ai ritmi di allenamento di Conte, lo dico per esperienza personale: con lui prima soffri, però con il tempo vai il doppio degli avversari".