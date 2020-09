Fernando Llorente veste ancora la maglia del Napoli, senza più farne realmente parte. Il club campano vorrebbe liberarsene vista la vastità del proprio parco attaccanti e le pretendenti non mancano. L’attaccante spagnolo aspetta la Juventus nel caso non dovesse trovare il famoso quarto attaccante, in Spagna c’è la Real Sociedad che investirebbe su di lui nel caso in cui dovessero cedere Willian Jose, ma in Italia resiste anche la candidatura dello Spezia. Come riporta il Corriere di Napoli, il club ligure sarebbe disposto ad offrire un biennale a Llorente, che manterrebbe il suo ingaggio di 2,5 milioni di euro a stagione grazie al contributo del Napoli.