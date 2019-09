Fernando Llorente è ufficialmente un giocatore del Napoli. Il giocatore ha subito salutato i suoi nuovi tifosi, rifugiandosi nel classico hashtag dei supporters partenopei: 'Forza Napoli sempre', il messaggio del Re Leone. Che tra i commenti ha ricevuto molti apprezzamenti da parte dei suoi ex tifosi della Juventus. Per Nando, infatti, tanti messaggi di incoraggiamento per la nuova avventura di matrice bianconera, ma anche qualche risentimento: "Non dovevi andare da loro", si legge in un commento. Oppure: "Proprio al Napoli no". Il mercato ha fatto il suo corso: la Juve saluta e ringrazia, Fernando ora è napoletano.