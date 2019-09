"Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con la squadra del Napoli! Sicuramente ci aspettano grandi momenti da vivere insieme, ed io farò del mio meglio per raggiungere tanti obiettivi importanti. Infine ringrazio tutti i tifosi di questa grande squadra per l’affetto che già da subito mi avete dimostrato. Grazie molte davvero!", così Fernando Llorente ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi del Napoli dopo essere approdato in azzurro nella giornata di domenica. E i tifosi della Juventus, anziché prenderlo di mira, lo hanno elogiato e gli hanno augurato "buona fortuna" nei commenti al post: